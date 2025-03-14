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Пятница, 14 марта 2025, 15:07 мск

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В Красноярском крае мужчина устроил стрельбу в поликлинике

В Зеленогорске Красноярского края сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в городской поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По информации ведомства, задержанный в пьяном виде зашел в холл медучреждения и выстрелил в потолок, предположительно, из пневматического оружия. Обошлось без пострадавших.

«В целях обеспечения безопасности посетители поликлиники были эвакуированы сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник доставлен в отдел полиции. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства инцидента.

«В ходе проверки полицейскими будет дана оценка противоправным действиям мужчины, после которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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