В Кузбассе четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

В Кемеровской области автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДПТ произошло на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского в городе Междуреченске. Машина скорой ехала с проблесковым маячком и сигнальным устройством и на перекрестке столкнулась с легковушкой.

«В результате травмы различной степени тяжести получили водитель, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент», – сообщает ведомство.

Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Также проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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