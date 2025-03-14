В Кузбассе четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

В Кемеровской области автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДПТ произошло на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского в городе Междуреченске. Машина скорой ехала с проблесковым маячком и сигнальным устройством и на перекрестке столкнулась с легковушкой.
«В результате травмы различной степени тяжести получили водитель, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент», – сообщает ведомство.
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Также проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.
Кемерово, Зоя Осколкова
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