В Воронежской области отбит массовый налет БПЛА

ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили более 15 беспилотников в Воронежской области.
Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
Вот, что чиновник написал в своем тг-канале: «В ходе отражения массовой атаки БПЛА в двух районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет».
Опасность новой атаки БПЛА сохраняется.
Воронеж, Елена Васильева
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