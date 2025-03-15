В Воронежской области отбит массовый налет БПЛА

ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили более 15 беспилотников в Воронежской области.

Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

Вот, что чиновник написал в своем тг-канале: «В ходе отражения массовой атаки БПЛА в двух районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет».

Опасность новой атаки БПЛА сохраняется.

Воронеж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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