В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав: движение поездов приостановлено

Сегодня на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области сошел с рельсов грузовой состав, который затем столкнулся с грузовым поездом, следовавшему по встречном пути. Как сообщила пресс-служба РЖД, в результате ЧП пострадал машинист.

В пресс-службе компании уточнили, что инцидент случился в 06:47 мск. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

«Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда», – говорится в сообщении РЖД.

Причины происшествия устанавливаются.

Благовещенск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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