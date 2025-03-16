В побережье Анапы обнаружены новые выбросы мазута

Незначительные выбросы фракций нефтепродуктов обнаружены на участке, закрепленным за командой Краснодара, работающей на пляже в п. Джемете Анапы. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Команды участников ликвидации ЧС проводят ежедневный мониторинг состояния прибрежной полосы. При обнаружении новых выбросов – их убирают в первую очередь, а затем продолжают деликатную уборку на основной территории пляжей. Согласно обновленным данным на 16 марта, на большей части побережья Анапы новые выбросы нефтепродуктов не зафиксированы.

Анапа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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