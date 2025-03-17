В Астраханской области из-за атаки БПЛА возник пожар на объекте ТЭК, ранен один человек

Украинские войска в ночь на понедельник, 17 марта, массово атаковали при помощи беспилотников объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его данным, из-за налета дронов произошло возгорание на объекте ТЭК, пострадал один человек.

Глава региона заявил, что средства радиоэлектронной борьбы и ПВО отработали в штатном режиме, однако при падении обломков БПЛА произошел пожар на территории одного из объектов. Где именно, Бабушкин не уточнил. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем. «Специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», – написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «в ходе атаки пострадал один человек», его госпитализировали.

В соседней Ростовской области силы ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Астрахань – Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube