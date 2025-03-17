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Понедельник, 17 марта 2025, 11:28 мск

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Таможенники пресекли канал контрабанды запчастей для самолетов и вертолетов

В Ульяновской области таможенники поймали контрабандистов, которые незаконно переправляли за границу запчасти для российской техники. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Компания экспортировали запчасти для самолетов и вертолетов в ОАЭ и Республику Конго. При этом специальной документации для поставок на международный рынок у фирмы не нашлось.

По данным таможни, контрабандисты переправили за рубеж более 280 различных запчастей на сумму более 8 млн рублей. В отношении гендиректора компании, заключавшей договоры, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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