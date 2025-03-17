В Приморье браконьеры убили 25 краснокнижных оленей

ЧП в Приморье – у моста через реку Джигитовку в Тернейском районе в лесу нашли шкуры 25 краснокнижных пятнистых оленей. Местные жители думают, что это то же самое стадо, которое вчера видели на дороге между Пластуном и Тернеем, а в убийстве подозревают браконьеров. Уголовное дело уже возбуждено, сообщает портал VL.ru.

Убитых животных обнаружили недалеко в посёлке Пластун от моста через реку Джигитовку. На поляне валяются шкуры, останки и кастрюля с дырами от пуль, стоит шалаш из веток. Очевидцы считают, что это дело рук браконьеров.

В администрации Тернейского округа говорят, что не знают о случившемся. Однако на месте уже работают сотрудники прокуратуры, полиции и охотнадзора. Они насчитали 25 шкур пятнистых оленей, занесённых в красную книгу.

В полиции корреспонденту Новостей VL.ru сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных (ст. 258.1 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 2 миллионов рублей. В прокуратуре же уточнили, что дело расследуется по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Отметим, что вчера предположительно этих же животных заметили на дороге между Пластуном и Тернеем. Они бесстрашно ходили по проезжей части. Есть предположение, что их привлекла соль, которой посыпали асфальт.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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