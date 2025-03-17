российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 марта 2025, 11:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жителя Херсонской области арестовали за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина передал украинским спецслужбам информацию о дислокации российских военных на территории Херсонской области. Суд отправил задержанного в СИЗО. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По сведениям ФСБ, 46-летний подозреваемый в октябре 2023 года передал через родственницу представителям спецслужб Украины сведения о дислокации военнослужащих воинской части Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), передает ТАСС. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,