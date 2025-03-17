Жителя Херсонской области арестовали за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина передал украинским спецслужбам информацию о дислокации российских военных на территории Херсонской области. Суд отправил задержанного в СИЗО. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По сведениям ФСБ, 46-летний подозреваемый в октябре 2023 года передал через родственницу представителям спецслужб Украины сведения о дислокации военнослужащих воинской части Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), передает ТАСС. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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