В Махачкале обнаружили запертого в микроавтобусе льва

В центре Махачкалы прохожие обнаружили льва, запертого в микроавтобусе. На место вызвали правоохранителей.
Зверя заметили в припаркованной машине. Хищник метался по салону и грыз сиденья, вокруг автомобиля собралась толпа, передает РЕН ТВ.
Вернувшийся водитель заявил, что его попросили перевезти льва, а он лишь ненадолго отлучился в магазин.
Прибывшие на место правоохранители выясняют, кто владелец животного и есть ли у него необходимые документы.
Махачкала, Зоя Осколкова
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