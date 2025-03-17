В Махачкале обнаружили запертого в микроавтобусе льва

В центре Махачкалы прохожие обнаружили льва, запертого в микроавтобусе. На место вызвали правоохранителей.

Зверя заметили в припаркованной машине. Хищник метался по салону и грыз сиденья, вокруг автомобиля собралась толпа, передает РЕН ТВ.

Вернувшийся водитель заявил, что его попросили перевезти льва, а он лишь ненадолго отлучился в магазин.

Прибывшие на место правоохранители выясняют, кто владелец животного и есть ли у него необходимые документы.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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