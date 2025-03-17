В Норвегии произошла утечка 60 тонн масла из-за диверсии

В Норвегии на территории трансформаторной станции произошла утечка 60 тонн масла. Предположительно, причиной стала диверсия.
Инцидент произошел в населенном пункте Берум. Сообщение об утечке поступило накануне в пожарную службу.
Сотрудники компании и экстренных служб устранили утечку. Большую часть масла удалось собрать, но не исключено, что оно просочилось в грунт и могло попасть в реку Саннвик. Ведутся работы по устранению загрязнения.
В компании, обслуживающей станцию, предположили, что неизвестные пробрались на территорию, перерезав забор, и открыли кран трансформатора. Расследованием занимается полиция.
Осло, Зоя Осколкова
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