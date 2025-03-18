На западе Гондураса разбился самолет с пассажирами

По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета в море сразу после взлета с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса. Об этом сообщило издание La Prensa со ссылкой на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Lanhsa, упал в море сразу после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан. На его борту, по предварительным данным, находились не менее 15 человек, из них шестеро погибли.

Сообщается, что самолет направлялся в сторону города Ла-Сейба. Издание со ссылкой на национальную полицию республики информировало, что «катастрофа произошла, когда самолет модели Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью при взлете». Воздушное судно упало в море примерно в одном километре от взлетно-посадочной полосы.

По данным газеты, экстренным службам удалось спасти 10 человек, они были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.

Мехико, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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