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Вторник, 18 марта 2025, 07:25 мск

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В Башкирии на пожаре погибли пять детей и их отец

Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту гибели на пожаре шести человек. Трагедия произошла в квартире жилого дома в селе Вперед, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По предварительным данным, в Давлеткановском районе в квартире на втором этаже загорелся натяжной потолок.

Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили мертвыми пять детей (три девочки 2017 и 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения), а также их 33-летнего отца. Открытое горение на момент обнаружения тел не наблюдалось. Проводятся экспертизы, причины трагедии устанавливаются.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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