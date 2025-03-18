В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника на уроке

В Юрге Кемеровской области школьник во время урока ранил ножом одноклассника, с которым у него был давний конфликт. Следственный комитет после инцидента возбудил уголовное дело о халатности сотрудников школы. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение о происшествии в одной из школ города Юрги: на уроке ученик нанес ножевое ранение однокласснику», – сказано в сообщении.

По информации следствия, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавший неоднократно получал угрозы. При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), отмечает СК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В региональном полицейском главке уточнили, что пострадал 16-летний ученик. Школьнику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По данным ведомства, инспекторы по делам несовершеннолетних опросили участников и очевидцев произошедшего, а также учителей.

«Предварительно установлено, что один из подростков принес в учебное заведение складной нож, приобретенный на маркетплейсе, и, демонстрируя его во время урока однокласснику, причинил школьнику ранение в ногу, нажав кнопку выброса лезвия», – сообщили в ГУ МВД РФ по региону. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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