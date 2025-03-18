Израиль начал обстрелы сектора Газа – перемирие сорвано окончательно

Израиль во вторник начал новый этап обстрелов сектора Газа, нарушив перемирие. СМИ сообщают, что переговоры о второй фазе прекращения огня зашли в тупик. «По согласованию на политическом уровне Армия обороны Израиля и Агентство внутренней безопасности наносят масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», – говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном в Telegram накануне вечером.

Израиль заявил, что авиаудары, «последовали за неоднократным отказом ХАМАС освободить наших заложников и отклонением всех предложений, полученных от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и посредников». В тексте также говорится, что «Израиль теперь будет действовать против ХАМАС с использованием увеличенной военной силы».

Сообщается, что Белый дом был заранее проинформирован об этих ударах. «Израильтяне консультировались с администрацией Трампа и Белым домом по поводу их атак в секторе Газа сегодня вечером», – заявила Fox News пресс-секретарь президента Каролин Ливитт, добавив, что «как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран и все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это цену». По данным Wall Street Journal , президент США Дональд Трамп лично дал добро на проведение операции.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что «врата ада откроются в секторе Газа» и что палестинское исламистское движение ХАМАС получит удар с «невиданной ранее» силой, если не освободит оставшихся 59 израильских заложников. «Сегодня вечером мы возобновили боевые действия в секторе Газа, несмотря на отказ ХАМАС освободить заложников и его угрозы нанести вред солдатам ЦАХАЛа и израильским общинам», – сказал он. «Мы не прекратим борьбу, пока все заложники не вернутся домой и все военные цели не будут достигнуты», – добавил он.

По словам израильского чиновника, которого цитирует AFP, израильские силы «нанесли ряд упреждающих ударов, нацеленных на военных командиров среднего звена, членов руководства ХАМАС и террористическую инфраструктуру движения», – сказал чиновник. «Десятки ударов» наносятся в попытке помешать ХАМАС «восстановить силы и перевооружиться», добавил тот же источник, заявив, что «это упреждающее наступление будет продолжаться столько, сколько необходимо» и выйдет за рамки исключительного использования авиаударов.

Палестинское радикальное движение ХАМАС немедленно обвинило Израиль в «решении сорвать перемирие». «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его экстремистское правительство решили сорвать соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных в Газе неопределенной судьбе», – говорится в заявлении исламистского движения. Террористическая группировка также призвала Совет Безопасности ООН срочно собраться и принять резолюцию, чтобы заставить Израиль «прекратить агрессию» и вывести свои войска со всей территории сектора Газа.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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