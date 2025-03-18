В аварии с автобусом в Якутске пострадали 14 человек

В Якутске автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Билибина и Избекова. Маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз».

Сначала сообщалось об 11 пострадавших. Служба скорой помощи доставила семерых взрослых в Республиканскую больницу №2 – ЦЭМП, а четверых детей – в педиатрический центр Республиканской больницы №1 – НЦМ. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 14.

Движение на данном участке временно затруднено. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Прокуратура Якутии проводит проверку.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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