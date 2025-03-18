В Ленинградской области разбился Ми-28, экипаж погиб

В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб. Как сообщили в Минобороны России, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа.

«18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб», – сообщает Минобороны.

Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. На место трагедии вылетела комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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