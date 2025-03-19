Арестован мэр Стамбула

Турецкая полиция арестовала сегодня мэра Стамбула Экрема Имамоглу после обыска в его доме. Об этом чиновник сообил в своих социальных сетях.
Имамоглу, главный соперник на выборах президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил: «Сотни полицейских появились у моей двери и ворвались в мой дом. Я верю в свою нацию». Один из его помощников сообщил, что мэр Стамбула был доставлен в полицейское управление.
Местные СМИ сообщают, что происходящее вокруг мэра Стамбула связано с расследованием коррупции.
Кроме того, Стамбульский университет лишил во вторник ученой степени Экрема Имамоглу, а также еще два десятка человек. Без диплома Имамоглу, фактически, лишается возможности участвовать в кампании по выборам президента Турции.
По сообщению губернатора провинции Стамбул, в целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции в период с 19 по 23 марта запрещаются любые митинги, демонстрации и акции протеста. В Стамбуле также будут закрыты станции метро Эмниет-Фатих и Таксим.
Стамбул, Елена Васильева
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