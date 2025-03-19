Главу фирмы и его дочь обвинили в хищении при строительстве школы за миллиард рублей

В Красноярском крае будут судить гендиректора строительной фирмы и его дочь, которые похитили почти 250 млн рублей при строительстве школы. В общей сложности возведение объекта обошлось в 1 млрд рублей.

Школа в Иланском районе пришла в аварийное состояние в 2019 году. Строительная компания начала разрабатывать проект, а затем получила в аренду участки. Впоследствии гендиректор компании дважды говорил об удорожании работ, а также о необходимости выкупить гаражи, которые стояли рядом.

Кроме того, руководитель поручил своей дочери, которая работала главным бухгалтером в его фирме, подыскать оценщика, чтобы искусственно увеличить рыночную стоимость объекта для последующего выкупа муниципалитетом. В результате стоимость строительства превысила миллиард рублей, а «переплата» составила 249 млн.

Гендиректора фирмы и его дочь обвиняют в мошенничестве, а оценщика – в пособничестве мошенническим действиям. Отмечается, что ущерб, который был причинен бюджету, возмещен. Свою вину подозреваемые не признают.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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