При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали 11 человек

Украинские войска утром 19 марта нанесли артиллерийский удар по Горловке в Донецкой народной республике. В результате обстрела, по последним данным, ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал о девяти пострадавших.

По словам Приходько, в ходе обстрела центра города повреждена маршрутная «Газель».

Глава города уточнил, что украинские боевики ударили по центру Горловки и по жилому массиву «Строитель» кассетными боеприпасами. «Фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений», – отметил он.

Обновлено. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что среди пострадавших восемь женщин и трое мужчин. По его данным, четыре женщины и двое мужчин получили ранения средней степени тяжести. «Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал Пушилин в своем тг-канале.

За утро ВСУ трижды обстреляли Горловку, выпустив по центру города и Никитовскому району 10 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм, следует из данных телеграм-канала Управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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