На Кубани задержали мужчину за передачу спецслужбам Украины данных о военном объекте

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае местного жителя, который собирал и передавал спецслужбам Украины данные о военном объекте на территории региона. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

По информации спецслужбы, 45-летний мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал и передавал информацию о функционировании военного объекта, расположенного на территории края.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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