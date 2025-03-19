В Кабардино-Балкарии выявили аферу с детскими выплатами на 100 млн рублей

В Кабардино-Балкарии раскрыли мошенническую схему с детскими выплатами. Злоумышленникам удалось незаконно получить более 100 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

13 жителей Кабардино-Балкарии и одна женщина из Северной Осетии вступили в преступный сговор. «Граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства», – говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России. Общая сумма причиненного государству ущерба за период с июля 2022 года по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей.

Кроме того, одна из жительниц Кабардино-Балкарии зарегистрировалась в городе Нарьян-Маре Архангельской области, чтобы получить повышенную выплату на ребенка – 560 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube