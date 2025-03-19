Шесть человек пострадали в аварии с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса. В результате пострадали шесть человек. На месте работают экстренные службы.

ДТП произошло в Железнодорожном районе на проспекте Стачки. Столкнулись автобусы №26 и №40.

«В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет», – написал мэр города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

На месте работают спасатели и две бригады скорой помощи. Прокуратура проводит проверку транспортного предприятия.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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