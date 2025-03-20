российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 марта 2025, 07:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Воронежской области отбита атака 40 беспилотников ВСУ

Примерно 40 беспилотников ВСУ сбиты за ночь и утро в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – пояснил глава области. Опасность новой атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Воронеж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,