В Воронежской области отбита атака 40 беспилотников ВСУ

Примерно 40 беспилотников ВСУ сбиты за ночь и утро в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – пояснил глава области. Опасность новой атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Воронеж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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