В Бурятии на ближайшие три дня объявлена опасность схода лавин

В Бурятии в Кабанском районе объявлена лавинная опасность с 20 по 23 марта. На южных склонах ущелья горы Мамай начался активный сход снежных масс. Как сообщает пресс-служба ГО и ЧС региона, с 20 по 23 марта ожидается сход снежных масс в районе вершины Двухглавая в верхней части долины реки Большой Мамай. О начале активного схода доложил оперативный дежурный Кабанского района.

Сейчас в этой местности организовано круглосуточное дежурство спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и специалистов поисково-спасательного отряда «Горный патруль».

Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в горы, пока обстановка не стабилизируется.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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