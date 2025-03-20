В Татарстане полиция выявила узел связи украинских телефонных мошенников

В Татарстане полицейские раскрыли преступную группу, которая обслуживала телефонных мошенников. Правоохранители изъяли тысячи сим-карт и оборудование для подмены номеров.

Оперативная разработка велась несколько месяцев, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Преступники из-за рубежа звонили гражданам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение Госуслуг. Затем от имени жителей нашей страны они оформляли микрокредиты и для возвращения заемных средств требовали перевести деньги на так называемые безопасные счета», – говорится в сообщении.

Полицейским удалось выяснить, что мобильные телефоны аферистов зарегистрированы в Татарстане. Там выявили двоих приезжих, которые по заданию куратора арендовали квартиры, установили переданное им оборудование для подмены номеров на российские, обеспечивали его настройку и замену заблокированных сим-карт.

«В дальнейшем полицейские вышли на след других участников нелегальной сети. Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое жителей города Чебоксары. По указанию зарубежных сообщников они по объявлениям в мессенджере набирали желающих заработать. Также молодые люди приобретали и доставляли оборудование и сим-карты, инструктировали соучастников и переводили вознаграждение», – добавила Волк.

В ходе обысков изъято 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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