ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», сообщает канал «Mash». По данным канала, огромный факел огня виден за несколько километров на границе с сумской областью.

По информации российских военкоров, которую приводит Telegram-канал Baza, ГИС «Суджа» получила повреждения в результате украинского удара. Отмечается, что транзитная ветка станции оставалась единственным маршрутом поставок газа из РФ в страны Евросоюза.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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