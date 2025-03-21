Из-за поджога подстанции Горно-Алтайск остался без света

В Горно-Алтайск после поджога электроподстанции случилось выключение электроснабжения. В течение ночи последствия ЧП были устранены, сообщил глава республики Алтай Андрей Турчак.

«Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени. Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются», – написал в своем тг-канале Турчак.

Он отметил, что после восстановительных работ «Россети Сибирь» оценят причиненный ущерб. Правоохранительные органы проводят расследование и поиск поджигателя.

Горно-Алтайск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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