российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 марта 2025, 06:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Из-за поджога подстанции Горно-Алтайск остался без света

В Горно-Алтайск после поджога электроподстанции случилось выключение электроснабжения. В течение ночи последствия ЧП были устранены, сообщил глава республики Алтай Андрей Турчак.

«Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени. Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются», – написал в своем тг-канале Турчак.

Он отметил, что после восстановительных работ «Россети Сибирь» оценят причиненный ущерб. Правоохранительные органы проводят расследование и поиск поджигателя.

Горно-Алтайск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,