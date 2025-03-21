В Карачаево-Черкесии обнаружили криптобункер и две майнинг-фермы

В Карачаево-Черкесской Республике обнаружили три майнинг-фермы, одна из которых была расположена в подземном бункере. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бункер был организован на арендованном участке возле аула Эрсакон. В нем находилось 25 устройств для выработки цифровой валюты.

Вторую ферму оборудовали на территории животноводческого хозяйства. В металлической будке майнеры спрятали 36 устройств, которые также работали в обход учета электроэнергии.

Самая крупная криптоферма была обнаружена в заброшенном доме на окраине села. Здание специально оборудовали шумоизоляцией, а внутри находилось 186 устройств, которые за три месяца работы нанесли ущерб на сумму 4 илн 168 тысяч рублей.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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