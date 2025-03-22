За ночь в небе над Россией сбито 47 беспилотников

За ночь над территорией России сбито 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Волгоградской области, 3 – над территорией Астраханской области, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Курской и Самарской областей, 7 БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над акваторией Азовского моря», – уточнили в военном ведомстве.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube