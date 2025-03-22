Йеменские хуситы сообщили, что обстреляли аэропорт Бен-Гурион

Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также по кораблям американской авианосной группы во главе с авианосцем USS Harry Truman. Об этом сообщил телеканала Al Masirah, опубликовав заявление сформированных хуситами вооруженных сил, сообщает ТАСС.

«Мы атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив – прим. ТАСС). Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым. Военно-воздушные силы провели операцию по атаке ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Trumann», – говорится в сообщении.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. После введения режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские мятежники перестали наносить удары по территории еврейского государства. После срыва перемирия в анклаве хуситы объявили, что возобновят нанесение ударов по связанным с Израилем судам, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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