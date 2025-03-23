Массированную атаку дронов ВСУ отбили в Ростовской области, есть погибший

В результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на автодороге в Ростовской области погиб человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», – написал он в своем телеграм-канале. По его словам, личность погибшего пока не установлена. На место выехали сотрудники МЧС и МВД.

Ночью в Ростовской области система противоздушной обороны отразила массированную атаку дронов ВСУ в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах, сообщил Слюсарь. По его данным, из-за падения беспилотника в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

В Астраханской области обломки БПЛА повредили жилое строение и автомобиль, уточнил губернатор региона Игорь Бабушкин.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, отчиталось Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, 29 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 20 – над Астраханской областью. По три дрона перехвачено над Воронежской и Волгогадской областями, два БПЛА сбито на Крымом и по одному – над Курской и Саратовской областями.

Добавим, ночью из-за угрозы безопасности приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Саратова.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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