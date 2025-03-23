ВСУ убили фельдшера, ударив дроном по машине скорой в Запорожской области

В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ по машине скорой помощи погибла 54-летняя медик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения», – сказано в сообщении.

В момент атаки бригада «неотложки» ехала по вызову к пациенту, уточнили в ведомстве.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, в свою очередь, сообщил, ВСУ ударили дроном по скорой в селе Чубаревка.

«Дорога проходила под летающими прямо над головами мирных жителей беспилотниками ВСУ. Один из них ударил по машине скорой помощи. Выжил только один человек – водитель», – написал он в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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