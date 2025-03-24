Во Владивостоке после поджога на стоянке сгорели 22 машины

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о поджоге машин на стоянке. Пожаром было уничтожено 22 транспортных средства, сообщает прокуратура Приморья.

Как сообщает ГУ МЧС Приморья, инцидент произошел ночью на улице Надибаидзе, в районе дома номер 17. Неизвестный поджог один из автомобилей, огонь перекинулся на соседние машины. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших в ходе инцидента на было. 22 машины сгорели полностью.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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