На Кубани возбудили дело после нападения стаи собак на подростков

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на трех подростков в Усть-Лабинске. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел днем 22 марта. Трое подростков 12-ти, 13-ти и 18-ти лет отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске, сообщила ранее региональная прокуратура. Там тинейджеры увидели стаю собак. Несколько псов набросились на подростков и начали их кусать. В результате юношей госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы, их жизни ничего не угрожает. Прокуратура Усть-Лабинского района проводит проверку в связи с инцидентом.

«По данному факту Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – говорится в сообщении СУ СКР по региону.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Ход расследования дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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