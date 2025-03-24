В Ингушетии главу подразделения Нацбанка подозревают в растрате

В Ингушетии задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка, которого подозревают в растрате. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделений отделения – Национальный банк по республике Ингушетия Южного управления Центрального Банка РФ, причастного к присвоению и растрате имущества банка, вверенного ему в соответствии с должностной инструкцией, в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата в особо крупном размере» УК РФ. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в ведомстве.

Магас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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