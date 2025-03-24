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Понедельник, 24 марта 2025, 15:03 мск

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В Ростовской области мужчина с ножом ворвался в детский сад

В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в управлении СКР по Ростовской области, мужчина проник в помещение детского сада, где повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож.

Отмечается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сам покинул территорию детского учреждения.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан», – рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Подозреваемого заключили под стражу. Отмечается, что мужчина был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотиков.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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