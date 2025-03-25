Мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме под Ростовом-на-Дону

В поселке Верхнетемерницкий Аксайского района Ростовской области прогремел взрыв в трехэтажном многоквартирном доме. В результате ЧП пострадал один человек, его госпитализировали. Причина взрыва устанавливается. Об этом сообщило управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района в своем телеграм-канале.

Сообщение о происшествии в экстренные службы поступило в 03:20. Взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в подъезде. По данным СМИ, в квартире на втором этаже в результате взрыва выбило окна. Судя по всем, в этой квартире находится эпицентр взрыва.

Пострадал мужчина 2002 года рождения, его доставили в больницу с ожогами первой степени.

Установлено, что причиной взрыва не является утечка газа. Точная причина происшествия выясняется.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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