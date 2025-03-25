Газ рванул в многоэтажке-самострое и в салоне сотовой связи в Махачкале: пострадали шестеро

Два взрыва бытового газа произошли сегодня утром в Махачкале. В первом случае газ взорвался в квартире многоэтажного жилого дома, во втором – в салоне сотовой связи. В общей сложности пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.

По данным МЧС России, взрыв газа произошел в квартире на 7 этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахская. После взрыва в квартире начался пожар. «Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано», – говорится в сообщении. Из дома эвакуировано 150 жильцов. В результате инцидента повреждены несколько квартир и перекрытия. Также, информации МЧС, частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Сейчас спасатели разбирают шаткие конструкции и оказывают помощь жителям дома. На месте работают 86 сотрудников МЧС и 24 единицы техники. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме.

По данным СМИ, многоэтажка, в которой произошел взрыв газа, не была введена в эксплуатацию. Также отмечается, что дом был несанкционированно подключен к газоснабжению.

Второй взрыв газа произошел в салоне сотовой связи по проспекту Имама Шамиля – спустя 30 минут после ЧП в многоэтажке. Первоначально сообщалось о двух пострадавших. Позже МЧС уточнило, что число пострадавших увеличилось до четырех, все они госпитализированы.

В результате взрыва одна стена в помещении салона связи почти полностью разрушена, там начался пожар. По последним данным спасателей, пожар в магазине ликвидирован. По информации телеграм-канала Mash, в одноэтажном здании взорвался газовый баллон. Эпицентр взрыва был не в салоне сотовой связи, а в бистро, которое находится через стенку.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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