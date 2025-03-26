Москвич отдал мошенникам почти 59 миллионов рублей

Московский бизнесмен отдал телефонным мошенникам более 58,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в понедельник предприниматель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что на протяжении полутора месяцев ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и «Госуслуг».

«Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей», – уточнил собеседник агентства.

В период с 14 февраля по 20 марта потерпевший через курьера передал звонившим все имеющиеся деньги. В тот момент он не понимал, что отдает их аферистам, отметил представитель правоохранительных органов.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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