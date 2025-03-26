Шесть российских моряков пострадали при пожаре в Южной Корее

На грузовом судне в Южной Корее произошел пожар. По предварительным данным, пострадали шестеро россиян.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», огонь вспыхнул на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся грузов. В этот момент судно находилось в 8 км к югу от порта Камчхон в Пусане.

На борту были 23 члена экипажа из России. К ним на помощь пришел патрульный катер южнокорейской морской полиции. Кроме того, на место происшествия поспешила Центральная морская спасательная группа и береговая охрана.

Пожар удалось оперативно потушить. Пострадали шесть человек, они находятся в больнице с ожогами и другими травмами.

Предположительно, у судна произошел отказ двигателя. Причины произошедшего устанавливается. Рефрижератор отбуксировали в порт для ремонта.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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