В Сочи мужчина врезался в мясную лавку и устроил стрельбу

В Сочи мужчина въехал на автомобиле в магазин и открыл огонь по людям. В результате погибла женщина. Злоумышленника задержали.
Инцидент произошел накануне ночью. 51-летний мужчина въехал на машине в мясную лавку, а затем вышел из автомобиля и выстрелил из ружья в мужчину и женщину – владельцев магазина.
Пострадавшая скончалась от полученных травм, ее супруг госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.
Преступник скрылся с места происшествия, но через час был задержан. Предположительно, мотивом для убийства стал спор из-за долга.
Сочи, Зоя Осколкова
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