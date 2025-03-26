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Среда, 26 марта 2025, 11:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Сочи мужчина врезался в мясную лавку и устроил стрельбу

Фото: Pixabay

В Сочи мужчина въехал на автомобиле в магазин и открыл огонь по людям. В результате погибла женщина. Злоумышленника задержали.

Инцидент произошел накануне ночью. 51-летний мужчина въехал на машине в мясную лавку, а затем вышел из автомобиля и выстрелил из ружья в мужчину и женщину – владельцев магазина.

Пострадавшая скончалась от полученных травм, ее супруг госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.

Преступник скрылся с места происшествия, но через час был задержан. Предположительно, мотивом для убийства стал спор из-за долга.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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