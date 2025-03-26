В Дагестане бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище

В Дагестане бродячие собаки напали на пенсионерку на кладбище. Женщина получила смертельные травмы.

Трагедия произошла в Буйнакске. 76-летняя жительница пошла на кладбище, чтобы навестить могилы родственников, и пропала.

Близкие обеспокоились, когда пенсионерка не вернулась домой, и отправились на ее поиски. Тело обнаружили на кладбище с травмами, характерными для укусов животных. Предположительно, на женщину напали бездомные псы.

«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по факту нападения на местную жительницу бродячих собак по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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