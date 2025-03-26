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Среда, 26 марта 2025, 16:25 мск

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В Ставрополе госпитализированы восемь юных футболистов

В инфекционную больницу Ставрополя были госпитализированы восемь подростков, приехавших на соревнования. Об этом сообщает минздрав региона.

Юные спортсмены Воронежского футбольного клуба прибыли в Ставрополь на турнир, посвященный памяти Владислава Духина.

«Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы для дальнейшего лечения и обследования», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Остальных участников турнира осматривают специалисты. Признаков заболевания у других спортсменов обнаружено не было.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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