В Ставрополе госпитализированы восемь юных футболистов

В инфекционную больницу Ставрополя были госпитализированы восемь подростков, приехавших на соревнования. Об этом сообщает минздрав региона.
Юные спортсмены Воронежского футбольного клуба прибыли в Ставрополь на турнир, посвященный памяти Владислава Духина.
«Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы для дальнейшего лечения и обследования», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Остальных участников турнира осматривают специалисты. Признаков заболевания у других спортсменов обнаружено не было.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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