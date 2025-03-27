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Четверг, 27 марта 2025, 08:40 мск

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В Минводах у военно-транспортного самолета загорелось шасси

В аэропорту в Минеральных Водах произошло возгорание шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел во время посадки. Борт прибыл в Россию из африканской страны.

Самолет приземлился, к месту поспешили пожарные расчеты, пламя удалось оперативно потушить. Сейчас идет проливка фюзеляжа.

На борту находились 24 человека, пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Минеральные Воды, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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