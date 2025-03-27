В Нижегородской области в аварии со скорой пострадали четыре человека.

Двое врачей, пациент скорой помощи и водитель легковушки пострадали в ДТП в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области

Авария произошла на улице 9 Мая. Автомобиль скорой двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналам. На перекрестке машина столкнулась с легковушкой, которая от удара влетела в другое авто.

«В результате ДТП пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Все они доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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