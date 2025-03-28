ВСУ ударили по Лисичанску: разрушен многоэтажный дом, ранены четыре мирных жителя

Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по жилым кварталам Лисичанска в Луганской народной республике, в результате чего, по предварительным данным, ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, одна из многоэтажек частично обрушилась.

«Среди белого дня был нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске. В результате обстрела, по предварительным данным, ранены четверо жителей города. Пострадали жилые дома – обрушились несколько этажей, разрушены кровли. Повреждены близлежащие строения, из них отделения почты и МФЦ», – уточнил глава ЛНР в телеграм-канале.

Пасечник уточнил, что всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Аварийные службы Лисичанска устраняют последствия удара.

Лисичанск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube