Мошенники придумали очередной обман для россиян – он связан с жалостью и состраданием

Мошенники придумали новый способ обмана россиян – они открывают сбор средств на лечение якобы умирающих людей.

Как сообщает пресс-служба МВД, аферисты убеждают неравнодушных граждан помочь умирающему, которого готовы принять на лечение в клинике. Они устраивают в соцсетях кампанию с эмоциональными призывами и репостами, чтобы как можно больше людей откликнулись и перевели деньги.

«После сбора необходимой суммы пациент отправляется на лечение, но фактически умирает, так как был смертельно болен», – говорится в сообщении полиции.

В результате часть собранных средств возвращаются на счет фонда из клиники, в которой находился пациент, поскольку лечение полностью провести не удалось. И после этого деньги попадают в руки мошенников.

Активисты, которые организовали сбор, исчезают из соцсетей, а те кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушла оставшаяся сумма.

Примечательно, что такие преступления трудно доказать, потому что все действия совершаются жертвами мошенников добровольно.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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