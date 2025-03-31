В Бурятии шесть человек пострадали в аварии с двумя автобусами

В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в микрорайоне Дивизионный в Улан-Удэ. Участниками ДТП стали два пассажирских автобуса и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей, – добавили в полиции. – В настоящее время все пострадавшие госпитализированы».

По факту аварии проводится проверка.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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