В Бурятии шесть человек пострадали в аварии с двумя автобусами

В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в микрорайоне Дивизионный в Улан-Удэ. Участниками ДТП стали два пассажирских автобуса и легковой автомобиль.
«По предварительным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей, – добавили в полиции. – В настоящее время все пострадавшие госпитализированы».
По факту аварии проводится проверка.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»