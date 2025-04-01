Один из руководителей агентства «Блумберг» найден мертвым

В Южной Каролине в городе Грир найден мертвым один из руководителей Bloomberg Ричард Самарела, а также его жена и маленькая дочь. Как пишет New York Post, о пропаже семьи в полицию сообщил сосед.

Полицейские прибыли к дому, а когда вошли внутрь, то обнаружили тела всех троих – 54-летнего главы семейства, его 45-летней супруги Лины Марии и девятилетней Саманты, уточняет «Российская газета».

Полицейским пока не удалось выяснить, носит ли гибель целой семьи криминальный характер или же они скончались в результате несчастного случая. В офисе местного шерифа между тем заявили, что угрозы для жителей города нет.

New York Post пишет, что у погибшей пары остался маленький сын, который в момент трагедии, возможно, был в школе.

Более подробную информацию о произошедшем правоохранители пообещали сообщить по результатам расследования.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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